Прокуратура Архангельской области рассказала о спруте коррупции

В Международный день борьбы с коррупцией прокуратура области подвела итоги антикоррупционной работы.
При осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции за 11 месяцев текущего года выявлено 1751 нарушение закона, для их устранения принесен 161 протест, внесено 233 представления, в связи с утратой доверия прекращены полномочия 2 лиц, 413 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.
Эффективным инструментом в борьбе с коррупцией является привлечение к административной ответственности за такие административные нарушения, как незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) и незаконное привлечение к трудовой деятельности бывших государственных и муниципальных служащих (ст. 19.29 КоАП), за совершение которых назначаются значительные штрафы.
С трех юридических лиц, привлеченных по постановлениям прокурора к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ, взыскан штраф в общей сумме 21 млн. рублей.
По ст. 19.29 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 35 должностных и юридических лиц, наложено штрафов в размере 800 тыс. рублей.
В результате совместной с правоохранительными органами работы по искам прокурора обращены в доход государства объекты недвижимого имущества и денежные средства, принадлежащие бывшему чиновнику и зарегистрированные на его близких родственников, на сумму 33 млн. рублей.
Приняты меры, направленные на выявление и пресечение правонарушений коррупционной направленности, характеризующихся повышенной общественной опасностью. В органы предварительного расследования направлено 7 материалов, возбуждено 6 уголовных дел.
Правоохранительными органами на территории области выявлено 205 коррупционных преступлений, из них фактов взяточничества – 91.
Основными сферами, в которых совершались такие преступления, явились: распоряжение бюджетными средствами и муниципальным имуществом, предоставление государственных и муниципальных услуг, здравоохранение.
Широкий общественный резонанс получило возбуждение уголовных дел по фактам злоупотребления должностными полномочиями в отношении генерального директора ООО «ТГК-2», исполнительного директора АО «Архоблэнерго» и занимавших должности заместителя Председателя Правительства Архангельской области и министра строительства и архитектуры Архангельской области, заместителя начальника УФСИН России по Архангельской области, а также по фактам взяточничества в отношении бывших глав МО «Котлас», МО «Красноборский муниципальный район», МО «Сольвычегодское».
Для рассмотрения по существу в суд направлено 57 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.