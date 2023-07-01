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Бывший директор школы из Коряжмы уличен в мелкой коррупции

Проведённой проверкой прокуратуры г. Коряжмы установлено, что директором одной из школ Котласского района  в октябре 2022 года принят на работу бывший государственный служащий, ранее проходивший службу в отделении судебных приставов по г. Коряжме и Вилегодскому району.

В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции, директором образовательного учреждения сведения о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим в УФССП России по Архангельской области в полном объеме не направлены. 

По результатам проверки директору школы внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, в УФССП России по Архангельской области направлены соответствующие сведения. 

За указанное нарушение по постановлению прокурора бывший директор школы, которая  в январе 2023 года уволилась, привлечена к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ и оштрафована на 20 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.

12 сентябрь 15:06 | : Скандалы

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