В Котласе два шалопая украли из машины то, что в ней плохо лежало

В полицию Котласа обратился 51-летний местный житель. Ночью из его автомобиля был похищен домкрат, насос и набор инструментов. Общий ущерб составил порядка 14 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению кражи причастны двое 23-летних котлашан. Ночью в переулке Чкалова они обнаружили незапертый автомобиль потерпевшего и попытались его завести. После неудачной попытки злоумышленники открыли багажник, откуда и забрали имущество владельца транспортного средства.

В дальнейшем установлено, что подозреваемые причастны к краже велосипеда, оставленного местным жителем без присмотра. Похищенное нашли и вернули владельцу.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ведется следствие.