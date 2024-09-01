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Вологжанин угнал в Поморье... снегоход

В марте этого года в ОМВД России по Коношскому району обратился 46-летний местный житель. По словам заявителя, с территории одного из домов в деревне Дор был похищен принадлежавший ему снегоход. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 400 тысяч рублей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан в городе Вологда. Им оказался нигде не работающий 38-летний вологжанин.

По имеющейся информации, в момент совершения преступления злоумышленник находился в Коношском районе на заработках, где во дворе дома в деревне Дор увидел прикрытый тентом снегоход, за которым присматривали знакомые потерпевшего. Решившись на преступление, ночью мужчина пешком вернулся за транспортным средством, воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и уехал в сторону автомобильной дороги «Коноша-Вожега». Снегоход он спрятал в лесу, присыпав снегом.

Через некоторое время злоумышленник попросил у знакомого машину с прицепом, после чего перевез украденное имущество в Вологду.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

 

30 сентябрь 13:27 | : Происшествия

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