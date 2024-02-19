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Архангельский горе-отец избивал малолетнюю дочурку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 36-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что с сентября по декабрь 2023 года по месту жительства в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 12-летней дочери, используя малозначительные поводы, выражая недовольство ее поведением, систематически наносил потерпевшей побои.

О произошедшем стало известно после того, как девочка после очередного избиения обратилась к медицинской сестре в школе и рассказала об обстоятельствах получения побоев. Администрация образовательного учреждения обратилась в органы полиции. 

В настоящее время пострадавшая девочка находится в специализированном учреждении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://chgtrk.ru) 

05 апрель 11:47 | : Происшествия

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