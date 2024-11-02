13-летняя школьница из Северодвинска "опустила" маму на 200 тысяч

В ОМВД России по городу Северодвинску обратилась 36-летняя местная жительница. По словам женщины, в вечернее время ей на телефон пришли уведомления о списании с ее счета 200 тысяч рублей. Северодвинка тут же позвонила на «горячую линию» банка, где ей сообщили, что несколько часов назад в онлайн приложении ею была оформлена кредитная карта, с помощью которой приобретены три подарочных сертификата крупного маркетплейса на сумму 200 тысяч рублей.

В момент оформления кредитов дома помимо потерпевшей была только 13-летняя дочь. После общения с мамой, девочка призналась, что именно она без спроса пользовалась ее телефоном. Подросток рассказала, что играла в виртуальную игру и в мессенджере общалась с другим пользователем - якобы девочкой-ровесницей. Собеседница предложила получить бесплатную валюту для игры. Для этого необходимо было взять телефон родителей и под диктовку выполнить несколько действий. Зная пароли от маминого смартфона и онлайн приложения банка, семиклассница совершила несколько манипуляций, назначение которых было ей не понятно. В результате был оформлен кредит на сумму 200 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости доведения до детей информации о различных уловках мошенников, в том числе о схемах, когда под разными предлогами злоумышленники побуждают несовершеннолетних сообщать конфиденциальную информацию, например, реквизиты банковских карт родителей, а также коды из смс-сообщений, предоставляющих доступ к программам дистанционного управления финансами или личным кабинетам на портале «Госуслуги». Родителям рекомендуется установить на телефонах детей в настройках мессенджеров ограничение получения сообщений и звонков от неизвестных лиц. Будьте бдительны. Берегите себя и свои сбережения!