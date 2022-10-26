Северодвинская пенсионерка, увлекающаяся БАДами, стала жертвой мошенников

В ОМВД России по городу Северодвинску обратилась 76-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, в конце октября ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что женщине положена компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки. Сумма выплаты должна была составить 325 тысяч рублей. Для того, чтобы ее получить, пенсионерке необходимо было только отплатить комиссию за перечисление денежных средств в размере чуть более 50 тысяч рублей.
Поверив звонившему, северодвинка отправила требуемую сумму на указанное ей имя через службу денежных переводов.
18 ноября мужчина позвонил вновь. Он проинформировал женщину, что сумма выплаты для нее значительно увеличена, в связи с чем требуется доплатить еще 40 тысяч рублей. В этот момент пенсионерка поняла, что она общается с мошенником, и обратилась в органы внутренних дел.
Разговаривая со стражами порядка, жительница города корабелов призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, но не предполагала, что сама может стать жертвой аферистов.
По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам критично относиться к звонкам с сообщениями о якобы положенных выплатах, компенсациях, выигрышах и так далее. Проверяйте поступившую информацию в надежных источниках, не переводите денежные средства на неизвестные счета или незнакомым вам людям. Принимая решение о переводе крупных сумм, не действуйте спонтанно, посоветуйтесь с близкими людьми.