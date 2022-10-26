Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинская пенсионерка, увлекающаяся БАДами, стала жертвой мошенников

В ОМВД России по городу Северодвинску обратилась 76-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, в конце октября ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что женщине положена компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки. Сумма выплаты должна была составить 325 тысяч рублей. Для того, чтобы ее получить, пенсионерке необходимо было только отплатить комиссию за перечисление денежных средств в размере чуть более 50 тысяч рублей.

Поверив звонившему, северодвинка отправила требуемую сумму на указанное ей имя через службу денежных переводов.

18 ноября мужчина позвонил вновь. Он проинформировал женщину, что сумма выплаты для нее значительно увеличена, в связи с чем требуется доплатить еще 40 тысяч рублей. В этот момент пенсионерка поняла, что она общается с мошенником, и обратилась в органы внутренних дел.

Разговаривая со стражами порядка, жительница города корабелов  призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, но не предполагала, что сама может стать жертвой аферистов.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам критично относиться к звонкам с сообщениями о якобы положенных выплатах, компенсациях, выигрышах и так далее. Проверяйте поступившую информацию в надежных источниках, не переводите денежные средства на неизвестные счета или незнакомым вам людям. Принимая решение о переводе крупных сумм, не действуйте спонтанно, посоветуйтесь с близкими людьми.

20 ноябрь 11:36 | : Происшествия

Главные новости


Кирдык вашей Швеции. Русский бунт в фильме Натальи Назаровой «Плакать нельзя»
Конституционный суд РФ вступился за многодетную семью из поселка Урдома

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2022 (232)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20