В Архангельске негодяи-мошенники стали работать через детей

В полицию Архангельска обратилась 69-летняя жительница округа Варавино-Фактория. По словам женщины, под влиянием неизвестного ее 10-летний внук перевел мошенникам порядка 62 тысяч рублей.

Находясь в гостях у бабушки, мальчик играл в компьютерную игру и общался в чате с участником по имени «Веля». Вскоре в одном из мессенджеров «Веля» прислал третьекласснику сообщение с предложением получить бонусы, которые впоследствии можно будет потратить на приобретение игрового оружия. Для этого необходимо было приобрести виртуальную валюту на определенную сумму.

Поддавшись на уговоры собеседника, мальчик взял без спроса телефон бабушки и, зная пароли для входа в онлайн приложение банка, перевел на указанные ему злоумышленником номера карт почти 62 тысячи рублей.

Сумма переводов могла быть более внушительной, если бы бабушка вовремя не зашла в комнату и не увидела внука со своим телефоном в руках. Мальчик тут же рассказал о происходящем. Поняв, что ребенка обманули аферисты, женщина обратилась в полицию.

Общаясь со стражами порядка, потерпевшая призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений, но никогда не думала, что злоумышленники могут действовать через детей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции предупреждают граждан о необходимости доведения до детей информации о различных уловках мошенников, в том числе о схемах, когда под разными предлогами злоумышленники побуждают детей сообщать конфиденциальные данные взрослых, например, реквизиты банковских карт, пытаются получить коды доступа к аккаунтам в социальных сетях или личным кабинетам на официальных сайтах, а также переводить денежные средства на сторонние счета. Держите в тайне от детей пароли от важных приложений, социальных сетей и другую конфиденциальную информацию. Будьте бдительны! Безопасность Ваших сбережений в Ваших руках!