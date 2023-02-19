Докурился. В Холмогорском округе мужчина сгорел в собственном доме

3 мая 2023 года утром в частном деревянном доме, расположенном в деревне Лыжино Холмогорского района, произошло возгорание. После разбора завалов обнаружено тело 61-летнего хозяина дома. Предварительная причина его смерти- отравление продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Очаг возгорания находился внутри дома. Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении погибшего.