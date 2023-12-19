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За выходные в Поморье три человека отравились угарным газом

Ежегодно в период пониженных температур окружающего воздуха увеличивается количество происшествий, связанных с гибелью людей, в результате бытовых пожаров. По каждому такому факту следственными органами Следственного комитета России устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины пожаров.

Так, 14 января 2024 года вечером в деревянном доме-даче в поселке Таежный Пинежского района  произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело 52-летнего хозяина жилища. Дом уничтожен огнем полностью. Рассматривается версия, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем погибшего при топке печи.

15 января 2024 года ночью в результате пожара в частном деревянном доме в городе Няндоме погиб 69-летний хозяин жилища. Есть основания полагать, что возгорание произошло из-за неисправности котла отопления.

В этот же день в частной бане в поселке Красная Горка Вельского района обнаружено тело 66-летнего пенсионера. Есть основания полагать, что пострадавший рано закрыл печь в бане и угорел.

Предварительные причины смерти погибших- отравление угарным газом. 

 По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

15 январь 11:54 | : Происшествия

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