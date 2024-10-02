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В Коряжме осуждена агрессивная женщина с детской коляской

Коряжемский городской суд согласился с позицией прокуратуры и признал 26-летнюю жительницу города Коряжмы виновной по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что подсудимая 18 мая 2024 года в вечернее время, гуляя с коляской по ул. Дыбцына г. Коряжмы, в ходе возникшего словесного конфликта с прохожей, не желавшей её пропускать по тротуару, нанесла своим мобильным телефоном, который она использовала в качестве оружия, несколько ударов в область лба, причинив ей тяжкий вред здоровью, выразившегося в сильном повреждении лица. 

Вину в совершении преступления подсудимая не признала.

Приговором суда, с учётом смягчающих обстоятельств подсудимой назначено 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

(фото с https://www.mk-sakhalin.ru) 

29 октябрь 09:13 | : Происшествия

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