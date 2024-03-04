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Хулиган из Верхней Тоймы получил срок за грязный язык и насилие над полицейским

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным ранее судимого жителя с. Верхняя Тойма по ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, а также применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти и его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Судом установлено, что 24.01.2024 в вечернее время гражданин, доставленный в помещение судебного участка № 2 Красноборского судебного района для рассмотрения дела об административном правонарушении, недовольный действиями сотрудников полиции по доставлению его в суд, высказал в присутствии посторонних граждан оскорбления.

После этого он применил насилие в отношении одного из сотрудников, сопровождая свои действия оскорблениями и угрозами в адрес его близких родственников.  

Приговором суда злоумышленник признан виновным в инкриминируемых преступлениях, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

13 июнь 16:18 | : Происшествия

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