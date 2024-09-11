7 из 10 архангелогородцев пданируют отпуск загодя

Каждый второй архангелогородец в 2025 году планирует брать отпуск летом, каждый десятый — весной. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска, имеющие постоянную работу.

Большинство архангелогородцев, а именно 73%, уже составили планы на отпуск в 2025 году. Каждый второй собирается брать отпуск летом, каждый десятый — весной, 8% — осенью, а 6% — зимой. 12% горожан не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров.



Женщины чаще мужчин выбирают отдых летом (54 и 44% соответственно) и весной (13 и 7%). 16% мужчин не имеют конкретных пожеланий по дате отпуска и предпочитают следовать установленному графику, в то время как среди женщин таких в два раза меньше — 8%.



Респонденты в возрасте до 34 лет и архангелогородцы от 35 до 44 лет чаще планируют летний отпуск (50 и 51% соответственно против 47% среди респондентов старше 45 лет).



Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, делились планами на весенний отдых (16%). Респонденты с зарплатой свыше 100 тысяч рублей чаще других выбирают отдых в зимнее время (9%).