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Архангелогородцы не любят отвечать на незнакомые звонки

Только 3 из 10 архангелогородцев всегда отвечают на звонки с незнакомых номеров. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные жители Архангельска.

Лишь 3 из 10 архангелогородцев всегда отвечают на звонки с незнакомых номеров. Каждый второй (52%) в такой ситуации иногда берет трубку («Если жду звонка, например, по объявлению», «Иногда — по инерции»), а каждый шестой (17%) и вовсе не отвечает на звонок («Много мошенников»).

 Среди мужчин больше тех, кто всегда отвечает на звонки с неизвестных номеров: 38% против 24% среди женщин. Чем старше архангелогордцы, тем меньше среди них людей, которые всегда берут трубку, если видят неизвестный номер: так поступает каждый третий опрошенный в возрасте до 34 лет, а среди респондентов старше 45 лет — только каждый четвертый (25%).

 Интересно, что чем выше уровень дохода, тем больше вероятность того, что человек ответит на звонок с неизвестного номера: всегда берут трубку 33% архангелогородцев с зарплатой от 100 тысяч рублей и только 20% среди зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц. Те, кто больше получает, чаще имеют возможность подключить себе услугу «антиспам».

 

04 сентябрь 08:00 | : Будни

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