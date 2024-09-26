В Архангельской области раскрыто убийство из 1997 года

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 1997 году по факту обнаружения в коллекторе теплосети в городе Северодвинске тела 37-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

На протяжении длительного времени данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Во исполнение указаний заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича о принятии необходимых мер, нацеленных на раскрытие особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы, следователями во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистики следственного управления и сотрудниками полиции проведен комплекс дополнительных оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех знакомых потерпевшего и возможных свидетелей преступления, проверку и устранение противоречий в их показаниях. Под тяжестью собранных доказательств и благодаря достигнутому следователем следственного отдела по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР психологическому контакту 79-летний житель Холмогорского района дал признательные показания в причинении смерти знакомому.

Он пояснил следователю, что в сентябре 1997 года по месту жительства в городе Северодвинске со знакомым употреблял спиртные напитки. Из-за того, что он в этот день занял у сестры гостя денежные средства на приобретение для них спиртного, тот стал спрашивать, когда он вернет долг. Между ними произошел конфликт, в ходе которого он ударил потерпевшего руками и сковородой по голове. Сначала вытащил и посадил пострадавшего у торца дома, а когда понял, что тот не подает признаков жизни, то сбросил его тело в колодец. Сестре погибшего и сотрудникам милиции пояснил, что последний раз видел потерпевшего на улице, после совместного употребления спиртных напитков они разошлись, место его нахождения ему неизвестно. После указанных событий уехал в деревню. Сообщил, что в содеянном раскаивается, длительное время испытывал муки совести, рад, что теперь не надо ничего скрывать.

С подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), осуществлен выход на место преступления с целью проведения проверки показаний на месте, где он под видеозапись подробно рассказал обстоятельства совершенного им противоправного деяния.

В настоящее время следователями и следователями- криминалистами устанавливаются обстоятельства произошедшего, продолжается сбор доказательственной базы.