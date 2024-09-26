Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области раскрыто убийство из 1997 года

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 1997 году по факту обнаружения в коллекторе теплосети в городе Северодвинске тела 37-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. 

 На протяжении длительного времени данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Во исполнение указаний заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича о принятии необходимых мер, нацеленных на раскрытие особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы, следователями во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистики следственного управления и сотрудниками полиции проведен комплекс дополнительных оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех знакомых потерпевшего и возможных свидетелей преступления, проверку и устранение противоречий в их показаниях. Под тяжестью собранных доказательств и благодаря достигнутому следователем следственного отдела по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР психологическому контакту 79-летний житель Холмогорского района дал признательные показания в причинении смерти знакомому.

 Он пояснил следователю, что в сентябре 1997 года по месту жительства в городе Северодвинске со знакомым употреблял спиртные напитки. Из-за того, что он в этот день занял у сестры гостя денежные средства на приобретение для них спиртного, тот стал спрашивать, когда он вернет долг. Между ними произошел конфликт, в ходе которого он ударил потерпевшего руками и сковородой по голове. Сначала вытащил и посадил пострадавшего у торца дома, а когда понял, что тот не подает признаков жизни, то сбросил его тело в колодец. Сестре погибшего и сотрудникам милиции пояснил, что последний раз видел потерпевшего на улице, после совместного употребления спиртных напитков они разошлись, место его нахождения ему неизвестно. После указанных событий уехал в деревню. Сообщил, что в содеянном раскаивается, длительное время испытывал муки совести, рад, что теперь не надо ничего скрывать.

 С подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), осуществлен выход на место преступления с целью проведения проверки показаний на месте, где он под видеозапись подробно рассказал обстоятельства совершенного им противоправного деяния.

 В настоящее время следователями и следователями- криминалистами устанавливаются обстоятельства произошедшего, продолжается сбор доказательственной базы.

18 октябрь 08:52 | : Происшествия

Главные новости


Архангельск: Реквием по "рогатому другу"
Архангельск на старых гравюрах

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (226)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20