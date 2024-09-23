Условно осужденный из Поморья продолжал беззаконно пилить лес

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 52-летнего жителя Пинежского района виновным по ч. 3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Как установлено судом, мужчина в период условного осуждения за тяжкое преступление, находясь в лесном массиве в особо охраняемой природной территории Архангельской области – Кулойском государственном природном биологическом заказнике регионального значения, спилил девять сырорастущих деревьев породы ель.

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Суд отменил подсудимому условное наказание и по совокупности приговоров назначил 1 год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск, взыскав с подсудимого в пользу территориального органа министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области возмещение ущерба, причиненного окружающей среде, в размере 476 443 рубля.