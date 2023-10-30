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Вредитель лесных насаждений из поселка Урдома получил год условно

Вилегодский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 61-летнего жителя пос. Урдома Ленского района виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемый 19.03.2023, находясь в лесном массиве Урдомского участкового лесничества на территории Ленского района, управляя принадлежащим индивидуальному предпринимателю трактором-бульдозером, в нарушение требований действующего законодательства проехал на указанном транспортном средстве с опущенным к земле ножом по территории лесного массива, повредив до степени прекращения роста лесные насаждения. Ущерб, причинённый лесному фонду Российской Федерации, составил около 300 тыс. рублей. 

Вину в совершении преступления подсудимый признал частично, принял меры к возмещению причиненного ущерба.

Приговором суда с учетом ряда смягчающих обстоятельств виновному  назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Судом также удовлетворены исковые требования прокурора, о взыскании с виновного лица оставшейся суммы ущерба. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://kprf72.ru) 

13 декабрь 09:09 | : Происшествия

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