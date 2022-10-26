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Руководитель «ТЭПАК» попал под уголовку

Арбитражный суд Архангельской области обязал ООО «ТЭПАК» установить и ввести в эксплуатацию приборы учета тепловой энергии на двух котельных города. Руководитель предприятия (по официальным данным это Дмитрий Стародубцев) был извещен судебным приставом о возбуждении исполнительного производства  и предупрежден об уголовной ответственности.

Должник неоднократно привлекался к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 и 2 статьи 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Также было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

Несмотря на все принимаемые судебными приставами меры, решение суда должником не исполнено. При этом реальная возможность у предприятия есть, оно продолжает вести хозяйственную деятельность.

В настоящее время дознавателем УФССП России по Архангельской области и НАО в рамках возбужденного уголовного дела проводится предварительное расследование.

Отметим, имеется в виду та самая организация «ТЭПАК», которая в январе этого года чуть не оставила без водоснабжения Левобережную часть Архангельска. Подробности читайте здесь.

18 ноябрь 11:16 | : Экономика / Скандалы

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