Органы выясняют причину большого ДТП под Северодвинском

Сегодня около 10.30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 26-ом километре автодороги «Подъезд к городу Северодвинску» от ФАД М-8 «Холмогоры».

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Газель», двигаясь в сторону г. Архангельска и совершая обгон, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Шкода», который от удара столкнулся с впереди движущимся транспортом – автомобилем «Рено». В результате ДТП «Шкода» выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Вольво».

Предварительно установлено, что в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Все они доставлены в медицинские учреждения.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.