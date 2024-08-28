В Архангельской области ищут мужчину, отставшего от электрички

Следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудниками полиции устанавливается место нахождения без вести пропавшего жителя областного центра Шехурина Михаила Юрьевича, 1968 года рождения.

Установлено, что 4 августа 2024 около 16 часов 20 минут Шехурин вышел из пригородного поезда сообщением «Пукса-Архангельск» на перрон станции Емца в Плесецком районе Архангельской области для приобретения продуктов питания и не успел зайти обратно в вагон поезда, оставшись на перроне станции Емца. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: европейский тип внешности, рост 175 см., худощавого телосложения, лицо овальное, борода, на вид 56-60 лет, волосы черные, глаза карие.

Особые приметы: наколки в области правого плеча в виде креста, в области груди слева- звезда, на пальцах правой кисти- перстни.

Был одет: светлая куртка, светло-серая кофта, синие спортивные штаны, черные кроссовки. С собой был рюкзак светлого цвета.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться в следственный отдел по ЗАТО город Мирный по номеру телефона приемной: 8(81832) 7-13-08, телефон отдела полиции: (81832)7-10-82 или 112.