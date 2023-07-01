Полиция Архангельска разыскивает потерявшегося грибника Ксенофонтова

Следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудниками полиции устанавливается место нахождения без вести пропавшего жителя областного центра Ксенофонтова Виктора Андреевича, 21.10.1948 года рождения.

Предварительно установлено, что 26 августа 2023 около 11 часов Виктор Ксенофонтов пошел в лес за грибами к озеру Большое Салозеро, расположенному в районе поселка Ломовое Плесецкого района, и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 70-75 лет, европейский тип внешности, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы седые средней длины, носит бороду.

На момент безвестного исчезновения был одет: камуфлированная форма серая, сапоги чёрные резиновые, кепка серая, с собой была корзинка коричневая.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться в следственный отдел по ЗАТО г. Мирный, телефон приемной 8(818-32) 7-13-08, телефон полиции: (818-32) 7-10-82 или 02.



