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Жителя Архангельска обвиняют в трех убийствах разных лет

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя обвиняемого по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Следствием установлено, что обвиняемый в один из дней апреля 2023 года, находясь у себя в квартире в г. Архангельске, распивал спиртные напитки со своей знакомой. В ходе распития он заподозрил женщину в краже золотых украшений и на почве неприязненных отношений нанес ей не менее 16 ударов руками по голове и телу, после чего задушил ее имевшейся при нем удавкой. 

Таким же способом он расправился со своей знакомой в сентябре 2015 года, встретив женщину на улице в Маймаксанском округе г. Архангельска. 

В ходе возникшей ссоры он жестоко избил женщину, нанеся ей не менее 29 ударов руками по голове и телу, после чего задушил имевшейся при себе удавкой. Тело убитой обнаружили на следующий день в траве на участке местности жители района.

Согласно предъявленному обвинению, в том же году он распивал спиртное с местным жителем Маймаксанского округа, находясь у того в квартире. Поссорившись с потерпевшим, обвиняемый схватил  нож и нанес им не менее 32 ударов в область шеи и груди мужчины, от которых тот скончался на месте преступления. 

          Убийства, совершенные 8 лет назад, длительный период времени оставались нераскрытыми, однако благодаря совместной работе следователей и оперативных служб по раскрытию преступлений прошлых лет, причастность обвиняемого к их совершению установлена. 

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Архангельский областной суд.


15 апрель 14:44 | : Происшествия

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