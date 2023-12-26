Дело архангелогордца, хранившего тело убитой подруги в ванной, передано в суд

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что ранее неоднократно судимый обвиняемый, освободившись в начале августа 2023 года из мест лишения свободы, в один из дней месяца встретился с бывшей сожительницей, которую привел к себе домой для распития спиртных напитков.

В квартире между ними произошла ссора, обвиняемый взял хранившийся в квартире топор, подошел к лежащей на диване женщине и с размаху нанес ей обухом топора не менее девяти ударов по голове, причинив тупую проникающую травму головы, от которой потерпевшая скончалась на месте преступления.

Истекающее кровью тело он поместил в ванную, где около месяца хранил труп убитой. В дальнейшем на автомашине родственника вывез труп на дачу, где закопал его на участке, а также избавился от следов и орудия преступления.

Благодаря совместной работе следователей и оперативных служб, разыскивавших без вести пропавшую потерпевшую, преступник был задержан. После изобличения он указал место сокрытия трупа.

Санкцией ч. 1 ст. 105 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание на срок до 15 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.