В Красноборске по горячим следам пойман угонщик

Днем 18 февраля 2024 года в Межмуниципальный отдел МВД России «Красноборский» обратился житель одной из местных деревень. По словам заявителя, он приехал в гости к знакомому в село Красноборск, у которого в этот момент гостил еще один приятель. Машину припарковал у дома. Проснувшись на следующий день, потерпевший увидел, что его «Nissan» пропал.

Ориентировка на транспортное средство была незамедлительно передана всем наружным службам. Вскоре похожая по описанию машина была замечена автопатрулем Госавтоинспекции на одной из улиц Красноборска. На законные требования сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться, но после непродолжительного преследования был остановлен.

За рулем оказался нигде не работающий и не имеющий права управления транспортными средствами местный житель 1989 года рождения. На месте он был освидетельствован алкотестером. Исследование показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения.

По предварительной информации, воспользовавшись тем, что хозяин дома и второй гость спали, злоумышленник забрал из кармана потерпевшего ключи, сел в машину и отправился кататься.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Помимо этого мужчина привлечен к административной ответственности, в том числе за управление автомобилем водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

Также решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Транспортное средство изъято и в скором времени будет передано владельцу.