Жадность коммерса сгубила

В Архангельской области индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организацией подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

Уголовное дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя и исполнительного директора коммерческой организации. Они в зависимости от роли и степени участия каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и ч.3 ст. 30, ч.4 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере).

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель, преследуя цель избежать уголовной ответственности за произведенную незаконную рубку лесных насаждений в охранной зоне Каргопольского лесничества, обратился к представителю коммерческой организации с просьбой о заключении «задними числами» фиктивных соглашений на производство им работ в охранной зоне воздушной линии электропередач. Исполнительный директор согласился и указал на необходимость передачи взятки в размере 400 тысяч рублей якобы для должностных лиц филиала сетевой компании, в действительности оставив сумму взятки себе и не намереваясь ее передавать.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области. Уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений находится в производстве сотрудников органов внутренних дел.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация, производится сбор доказательственной базы.

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР.