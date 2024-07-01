Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жадность коммерса сгубила

В Архангельской области индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организацией подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

Уголовное дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя и исполнительного директора коммерческой организации. Они в зависимости от роли и степени участия каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и ч.3 ст. 30, ч.4 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере).

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель, преследуя цель избежать уголовной ответственности за произведенную незаконную рубку лесных насаждений в охранной зоне Каргопольского лесничества, обратился к представителю коммерческой организации с просьбой о заключении «задними числами» фиктивных соглашений на производство им работ в охранной зоне воздушной линии электропередач. Исполнительный директор согласился и указал на необходимость передачи взятки в размере 400 тысяч рублей якобы для должностных лиц филиала сетевой компании, в действительности оставив сумму взятки себе и не намереваясь ее передавать.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области. Уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений находится в производстве сотрудников органов внутренних дел.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация, производится сбор доказательственной базы.

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР. 

 

31 июль 12:40 | : Скандалы

Главные новости


Лето в радость. Депутаты АрхГорДумы за неделю
В Поморье много памятников истории, но к ним трудно добраться

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (330)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20