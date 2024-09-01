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Верховный суд оставил приговор ОПГ Шаманинские без послабления

Верховный Суд Российской Федерации 20.09.2024 подтвердил правильность выводов, изложенных в приговоре Архангельского областного суда от 21.12.2022, постановленном на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, о виновности и квалификации действий осужденных организатора и 22 участников преступного сообщества.

Этим приговором они признаны виновными по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание устойчивых вооруженных групп (банд) в целях нападения на граждан, организация и руководство такими группами (бандами) и участие в ней и совершаемых ею нападениях), ч. 1, 2, 3, 4 ст. 210 УК РФ (руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений; участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2, 4 ст. 309 УК РФ (принуждение потерпевшего к уклонению от дачи показаний).

Установлено, что все они вошли в состав созданного неоднократно судимым жителем г. Северодвинска, имеющим авторитет в криминальной среде, преступного сообщества, состоящего из пяти обособленных подразделений, возглавляемых наиболее приближенными к лидеру членами. 

Участники преступного сообщества, стремясь установить контроль в экономическом секторе малого и среднего предпринимательства в г. Архангельске и г. Северодвинске методами из 90-х годов прошлого столетия, предъявляли предпринимателям – от владельцев автомоек до крупных торговых сетей требования о регулярной уплате «дани» за криминальное покровительство, оценивая свои «услуги» от нескольких пачек чая и сигарет до 200 000 руб. (ежемесячно), не скрывая, что часть этих выплат будет направлена в так называемый «общак» группировки, в том числе для поддержания осужденных, находящихся в местах лишения свободы.

В адрес несогласных предпринимателей высказывались угрозы применения насилия, имущество (автомобили, кафе, рестораны, магазины) некоторых повреждалось, как правило, путем поджога. Нередко в попытке заставить потерпевшего согласиться на условия преступников, перед ними инсценировалась ситуация, когда одни члены преступного сообщества открыто высказывали угрозы в адрес самих потерпевших или провоцировали конфликты с посетителями принадлежащих им (потерпевшим) заведений общественного питания, избивали их, создавая тем самым неблагоприятные условия для ведения бизнеса, а другие, якобы несвязанные с первыми, предлагали за плату избавить жертву от преступных посягательств.

Такая деятельность самими осужденными именовалась «оказанием охранных услуг», а для придания ей вида законности навязывалось заключение фиктивных договоров с подконтрольными преступному сообществу частными охранными предприятиями.

Действовало преступное сообщество более двух лет, за которые совершено более 50 преступлений. Этому способствовало не только тщательное планирование и принимаемые меры конспирации, но и активное участие в нем бывшего сотрудника отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Северодвинску, использовавшего свое служебное положение для сокрытия преступлений, также осужденного этим приговором.

Осужденным определено отбывать наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 22 лет 6 месяцев.

В части принятого решения по исковым заявлениям потерпевших приговор также оставлен без изменения.

Судом кассационной инстанции признаны несостоятельными и отклонены доводы всех осужденных и их защитников о нарушениях уголовно-процессуального закона при производстве по уголовному делу, рассмотренному с участием присяжных заседателей.

25 сентябрь 12:23 | : Происшествия

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