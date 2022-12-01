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В Архангельске оглашен приговор главарям ОПГ "Шаманинские"

Сегодня в Архангельском областном суде оглашается приговор по уголовному делу в отношении организатора и 22 участников преступного сообщества.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении тяжких преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание устойчивых вооруженных групп (банд) в целях нападения на граждан, организация и руководство такими группами (бандами) и участие в ней и совершаемых ею нападениях), ч. 1, 2, 3, 4 ст. 210 УК РФ (руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений; участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2, 4 ст. 309 УК РФ (принуждение потерпевшего к уклонению от дачи показаний).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области,  стороне государственного обвинения удалось доказать присяжным и суду, что обвиняемые вошли в состав созданного неоднократно судимым жителем г.Северодвинска, имеющим авторитет в криминальной среде, преступного сообщества, состоящего из пяти обособленных подразделений, возглавляемых наиболее приближенными к лидеру членами. 

Участники преступного сообщества, стремясь установить контроль в экономическом секторе малого и среднего предпринимательства в городах Архангельске и Северодвинске, предъявляли предпринимателям – от владельцев автомоек до крупных торговых сетей требования о регулярной уплате «дани» за криминальное покровительство, оценивая свои «услуги»  в различные суммы до 200 000 руб. (ежемесячно), не скрывая, что часть этих выплат будет направлена в так называемый «общак» группировки, в том числе для поддержания осужденных, находящихся в местах лишения свободы.

По информации пресс-службы  регионального Следственного управления СКР, в адрес несогласных предпринимателей высказывались угрозы применения насилия, имущество (автомобили, кафе, рестораны, магазины) некоторых повреждалось, как правило, путем поджога. Нередко в попытке заставить потерпевшего согласиться на условия преступников, перед ними инсценировалась ситуация, когда одни члены преступного сообщества открыто высказывали угрозы в адрес самих потерпевших или провоцировали конфликты с посетителями принадлежащих потерпевшим заведений общественного питания, избивали их, создавая тем самым неблагоприятные условия для ведения бизнеса, а другие, якобы несвязанные с первыми, предлагали за плату избавить жертву от преступных посягательств.

Такая деятельность самими осужденными именовалась «оказанием охранных услуг», а для придания ей вида законности навязывалось заключение фиктивных договоров с подконтрольными преступному сообществу частными охранными предприятиями.

По сообщению прокуратуры региона действовало преступное сообщество более двух лет (2013-2015 гг.), за которые совершено более 50 преступлений. Этому способствовало не только тщательное планирование и принимаемые меры конспирации, но и активное участие в нем бывшего сотрудника отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Северодвинску, использовавшего свое служебное положение для сокрытия преступлений, также осужденного этим приговором.

В результате проведения беспрецедентного по масштабам комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам РУФСБ России по Архангельской области в ноябре 2014 года удалось пресечь деятельность ОПС и передать оперативные материалы в следственные органы.

В региональном Следственном управлении СКР расследованием указанного резонансного уголовного дела занималась специально созданная следственно-оперативная группа, в которую вошли самые опытные следователи и следователи- криминалисты. В ходе допроса Олег Шаманин, скрывавшийся от органов следствия и экстрадированный в конце 2016 года из Объединенных Арабский Эмиратов, свою вину не признал и от дачи показаний на стадии предварительного следствия отказался. На стадии расследования допрошено свыше 600 человек, из которых более 70 признано потерпевшими.

Сотрудники РУФСБ в ходе оперативного сопровождения дела противостояли попыткам ОПС оказывать давление на потерпевших, свидетелей и присяжных, чтобы избежать наказания.

В результате совместной работы указанных ведомств 30 лиц признаны участниками преступного сообщества. Из них к настоящему моменту пятеро уже осуждены к различным срокам лишения свободы за совершение преступлений в составе сообщества, двое скрылись и объявлены в розыск.

Приговором Архангельского областного суда руководителю преступного сообщества назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии особого режима, пятерым руководителям структурных подразделений от 19 до 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режимов, рядовым членам – от 13 до 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Бывшему сотруднику отдела уголовного розыска ОМВД России по г.Северодвинску назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением  права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания подполковник полиции.

Продолжение оглашение приговора назначено на завтра.

26 декабрь 17:23 | : Происшествия

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