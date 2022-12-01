"Шаманинским" вчинили иски более чем на 46 млн рублей

Сегодня в Архангельском областном суде на основании вердикта коллегии присяжных заседателей оглашен приговор по уголовному делу в отношении организатора и 22 участников преступного сообщества.
Они в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными в совершении тяжких преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание устойчивых вооруженных групп (банд) в целях нападения на граждан, организация и руководство такими группами (бандами) и участие в ней и совершаемых ею нападениях), ч. 1, 2, 3, 4 ст. 210 УК РФ (руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений; участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2, 4 ст. 309 УК РФ (принуждение потерпевшего к уклонению от дачи показаний).
Стороне государственного обвинения удалось доказать присяжным заседателям и суду, что обвиняемые вошли в состав созданного неоднократно судимым жителем г. Северодвинска, имеющим авторитет в криминальной среде, преступного сообщества, состоящего из пяти обособленных подразделений, возглавляемых наиболее приближенными к лидеру членами.
Участники преступного сообщества, стремясь установить контроль в экономическом секторе малого и среднего предпринимательства в городах Архангельске и Северодвинске предъявляли предпринимателям – от владельцев автомоек до крупных торговых сетей требования о регулярной уплате «дани» за криминальное покровительство, оценивая свои «услуги» в различные суммы до 200 000 руб. (ежемесячно), не скрывая, что часть этих выплат будет направлена в так называемый «общак» группировки, в том числе для поддержания осужденных, находящихся в местах лишения свободы.
В адрес несогласных предпринимателей высказывались угрозы применения насилия, имущество (автомобили, кафе, рестораны, магазины) некоторых повреждалось, как правило, путем поджога. Нередко в попытке заставить потерпевшего согласиться на условия преступников, перед ними инсценировалась ситуация, когда одни члены преступного сообщества открыто высказывали угрозы в адрес самих потерпевших или провоцировали конфликты с посетителями принадлежащих им (потерпевшим) заведений общественного питания, избивали их, создавая тем самым неблагоприятные условия для ведения бизнеса, а другие, якобы несвязанные с первыми, предлагали за плату избавить жертву от преступных посягательств.
Такая деятельность самими осужденными именовалась «оказанием охранных услуг», а для придания ей вида законности навязывалось заключение фиктивных договоров с подконтрольными преступному сообществу частными охранными предприятиями.
Действовало преступное сообщество более двух лет, за которые совершено более 50 преступлений. Этому способствовало не только тщательное планирование и принимаемые меры конспирации, но и активное участие в нем бывшего сотрудника отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Северодвинску, использовавшего свое служебное положение для сокрытия преступлений, также осужденного этим приговором.
Приговором Архангельского областного суда руководителю преступного сообщества назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии особого режима, пятерым руководителям структурных подразделений от 19 до 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режимов, рядовым членам – от 13 до 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Бывшему сотруднику отдела уголовного розыска ОМВД России по г.Северодвинску назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания подполковник полиции.
Судом удовлетворены исковые заявления потерпевших о взыскании причиненного преступлениями морального и материального вреда на сумму более 46,5 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил.