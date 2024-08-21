Плесецкие полицейские задержали современного несуна

В ОМВД России Плесецкий поступило заявление о хищении со строительного объекта в поселке Обозерский металлической арматуры. По предварительным оценкам вес похищенного составил порядка 200 килограммов.

По горячим следам сотрудниками уголовного розыска был установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый в совершении преступления – местный житель 1987 года рождения.

По имеющейся информации, молодой человек подрабатывал на стройке и знал особенности существующей системы охраны. На протяжении трех недель, в основном в обеденное время, предварительно убедившись, что на него никто не обращает внимание, он выносил по частям железную арматуру за территорию объекта, а затем на мотоцикле отвозил ее в пункт приема металлолома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется дознание. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.