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Житель Архангельска обманывал сограждан со строительством бань

Прокуратурой г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

По версии следствия обвиняемый в период с апреля 2021 г. по январь 2024 г., под видом оказания услуг по изготовлению и установке конструкций из дерева различного назначения, разместил на сайте рекламного сервиса объявление об этом. 

В ходе общения он склонял обратившихся к нему граждан, к заключению договоров возмездного оказания услуг на изготовление и установку из дерева различных конструкций – бань, навесов, гаражей, ремонта павильона, домов, получал у вышеуказанных лиц авансовые платежи в размере на менее 70 % от стоимости работ, которые расходовал по своему усмотрению. 

Взятые на себя обязательства по договорам возмездного оказания услуг не исполнял или выполнял по ним незначительные работы, исключительно с целью сокрытия своего преступного умысла, создавая видимость законной предпринимательской деятельности. 

При обращении к нему заказчиков с требованием о выполнении взятых на себя обязательств по выполнению работ, убеждал, что все выполнит или ссылался на непредвиденные обстоятельства, помешавшие ему выполнить в срок, что на самом деле не соответствовало действительности.     

Потерпевшими по делу являются 13 жителей города Архангельска и области, ущерб составил более 3 млн рублей. 

Обвиняемый содержится под стражей, в связи с осуждением по приговору суда от 29.03.2024 за аналогичные преступные деяния, по которому ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Вину обвиняемый не признал. 

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.  

За совершение указанного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

 

09 сентябрь 08:56 | : Происшествия

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