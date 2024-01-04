Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский ревнивец отправляется сидеть десятку за убийство и кражу

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией стороны государственного обвинения и признал виновным 38-летнего жителя областного центра по ч. 1 ст. 105 УК РФ, (убийство) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Установлено, что 10.12.2023 в квартире одного из домов г.Архангельска осужденный из ревности, в ходе возникшей ссоры нанес знакомому мужчине удары руками, деревянной акустической колонкой и неустановленным твердым предметом по голове, а также кухонным ножом не менее 3 ударов в грудь, один из которых стал смертельным, после чего тайно похитил сотовый телефон потерпевшего, который позже выбросил во дворе дома.

За содеянное судом по совокупности преступлений назначено итоговое наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. 

Также по гражданскому иску потерпевшей, потерявшей в результате преступления сына, с осужденного взыскана компенсация имущественного и морального вреда в сумме более 1,5 млн рублей.

Обвинение поддержано группой государственных обвинителей под руководством и. о. первого заместителя прокурора области и автономного округа.

Приговор в законную силу не вступил.

03 сентябрь 14:55 | : Происшествия

Главные новости


Они тоже ходили в школу. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Остановите Милонова!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (26)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20