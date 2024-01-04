Архангельский ревнивец отправляется сидеть десятку за убийство и кражу

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией стороны государственного обвинения и признал виновным 38-летнего жителя областного центра по ч. 1 ст. 105 УК РФ, (убийство) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Установлено, что 10.12.2023 в квартире одного из домов г.Архангельска осужденный из ревности, в ходе возникшей ссоры нанес знакомому мужчине удары руками, деревянной акустической колонкой и неустановленным твердым предметом по голове, а также кухонным ножом не менее 3 ударов в грудь, один из которых стал смертельным, после чего тайно похитил сотовый телефон потерпевшего, который позже выбросил во дворе дома.

За содеянное судом по совокупности преступлений назначено итоговое наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Также по гражданскому иску потерпевшей, потерявшей в результате преступления сына, с осужденного взыскана компенсация имущественного и морального вреда в сумме более 1,5 млн рублей.

Обвинение поддержано группой государственных обвинителей под руководством и. о. первого заместителя прокурора области и автономного округа.

Приговор в законную силу не вступил.