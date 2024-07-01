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В Архангельске задержан безработный наркобарыга

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску на территории гаражного кооператива в районе улицы Карпогорской задержан 24-летний нигде не работающий, ранее судимый за наркопреступления местный житель.

У молодого человека оперативники изъяли мобильное устройство с указанием места «тайника», откуда злоумышленник намеревался забрать наркотические средства для дальнейшей фасовки и сбыта.

Сотрудниками полиции по указанным координатам обнаружен сверток с веществом, которое согласно проведенной экспертно-криминалистическим центром регионального УМВД экспертизе является синтетическим наркотиком массой свыше 48 граммов, что является крупным размером.

Подозреваемый задержан. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

 

 

24 август 11:28 | : Происшествия

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