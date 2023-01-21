В Архангельске задержан молодой наркодилер с пакетом "синтетики"

10 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в подъезде дома, расположенного по проспекту Московский, был задержан 18-летний местный житель.

В ходе личного досмотра у молодого человека был обнаружен и изъят пакет со свертком, содержимое которого, согласно проведенной лабораторной экспертизе, признано наркотическим средством общей массой 495 грамм, что является особо крупным размером.

В ходе дальнейшей работы по месту жительства злоумышленника оперативниками изъято еще несколько свертков и пакетиков с запрещенными веществами, а также упаковочные материалы и деньги, предположительно заработанные преступным путем. Как пояснил задержанный, наркотики он планировал сбыть на территории областного центра бесконтактным способом.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.