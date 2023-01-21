Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске задержан молодой наркодилер с пакетом "синтетики"

10 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в подъезде дома, расположенного по проспекту Московский, был задержан 18-летний местный житель.

В ходе личного досмотра у молодого человека был обнаружен и изъят пакет со свертком, содержимое которого, согласно проведенной лабораторной экспертизе, признано наркотическим средством общей массой 495 грамм, что является особо крупным размером.

В ходе дальнейшей работы по месту жительства злоумышленника оперативниками изъято еще несколько свертков и пакетиков с запрещенными веществами, а также упаковочные материалы и деньги, предположительно заработанные преступным путем. Как пояснил задержанный, наркотики он планировал сбыть на территории областного центра бесконтактным способом.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

16 февраль 12:14 | : Происшествия

Главные новости


Один или вместе? Сделай свой здоровый выбор
Путин в гостях у Буторина. По следам знакового визита

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (184)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20