Доверяй, но проверяй: Северодвинца ограбила девушка с нехилым «послужным списком» преступлений

В полицию Северодвинска обратился местный житель, который сообщил, что пока он был на работе, из его квартиры пропали вещи на общую сумму порядка 240 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления была установлена и доставлена в отдел полиции нигде не работающая 20-летняя северодвинка.

По имеющейся информации, потерпевший пригласил в гости девушку, а спустя несколько часов, оставив ее в квартире, отправился на работу. Пока мужчина отсутствовал, злоумышленница вынесла из дома ноутбук, телевизор, монитор, сотовый телефон и продала похищенное прохожим на улице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Стражами порядка проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску похищенного.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемая причастна также к совершению еще нескольких преступлений на территории города Северодвинска, среди них – мошенничество, кража с банковского счета и несколько фактов хищения имущества.

Картинка с сайта quasa.io