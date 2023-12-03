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В Архангельске задержана молодая женщина, обворовавшая подругу

УМВД России по городу Архангельску обратилась жительница Октябрьского округа города Архангельска. По словам заявительницы, у нее из квартиры пропало два телефона, планшет и шуба.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления была установлена и доставлена в отдел полиции ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 27-летняя архангелогородка – знакомая потерпевшей.

По имеющейся информации, злоумышленница зашла в гости к приятельнице, у которой в этот момент находилась компания друзей. Решив спустя несколько часов уйти, она воспользовалась тем, что за ней никто не наблюдает и прихватила с собой два телефона, планшет и висевшую в коридоре шубу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Похищенное меховое изделие изъято и возвращено владелице. Гаджеты злоумышленница сдала в залоговый центр, в ближайшее время они также будут изъяты.

27 декабрь 09:33 | : Происшествия

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