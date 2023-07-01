В Архангельске дама позарилась на чужой велосипед

В отдел полиции № 1 (по обслуживанию округов Варавино-Фактория и Майская горка) с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что из подъезда дома, расположенного на улице Галушина, неизвестный похитил принадлежащий ему велосипед. Транспортное средств находилось в открытом доступе и не было пристегнуто специальным противоугонным устройством. Сумма ущерба составила порядка 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая в совершении преступления была установлена и задержана. Ей оказалась нигде не работающая 38-летняя архангелогородка.

Как пояснила злоумышленница, она решила воспользоваться велосипедом, чтобы добраться до дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Похищенный велосипед изъят и вскоре будет возвращен владельцу.