Северодвинка "пошутила" с купюрой из банка приколов и рискует присесть на 2 года

В ОМВД России по городу Северодвинску обратились сотрудники одного из развлекательных заведений: пересчитывая выручку, администратор обнаружила в ней билет банка приколов с надписью «Пять тысяч дублей».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления была установлена и доставлена в отдел полиции 47-летняя местная жительница. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу с банковского счета.

По имеющейся информации, злоумышленница зашла в заведение рано утром. Сделав заказ, подала сотруднице банкноту, похожую на купюру номиналом в пять тысяч рублей. Кассир не заметила имеющихся характерных отличий от оригинала и сдала посетительнице сдачу – более четырех тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ведется дознание.