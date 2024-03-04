Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительница Поморья утонула в реке при купании с сыном

10 июля 2024 года днем в реке Виледь у деревни Мухонская Вилегодского района при очевидных обстоятельствах утонула 38-летняя местная жительница.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, во время купания в реке за плечи женщины держался ее 7-летний сын. Она не справилась с сильным течением и стала тонуть. Односельчанка, которая не умела плавать, позвонила в единую диспетчерскую службу. На момент спасения женщина не подавала признаков жизни, мальчику удалось выбраться из воды.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшей и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.  Берегите себя и своих близких.

11 июль 09:47 | : Происшествия

Главные новости


Заклинание лесных охотников из Пинеги
Малые большие дела. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (143)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20