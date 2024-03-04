Жительница Поморья утонула в реке при купании с сыном

10 июля 2024 года днем в реке Виледь у деревни Мухонская Вилегодского района при очевидных обстоятельствах утонула 38-летняя местная жительница. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, во время купания в реке за плечи женщины держался ее 7-летний сын. Она не справилась с сильным течением и стала тонуть. Односельчанка, которая не умела плавать, позвонила в единую диспетчерскую службу. На момент спасения женщина не подавала признаков жизни, мальчику удалось выбраться из воды.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшей и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Берегите себя и своих близких.