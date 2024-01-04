Расслабленная жительница Коноши нырнула в озеро... и не вынырнула

3 июля 2024 года вечером во время купания в Коношеозерском озере в поселке Коноша при очевидных обстоятельствах утонула 42-летняя местная жительница. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, женщина пошла купаться после употребления спиртных напитков и утонула.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшей и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.