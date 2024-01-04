В Котласе утонула мать, спасавшая дочь

4 июля 2024 года днем в реке Вычегда в городе Котласе при очевидных обстоятельствах утонула 33-летняя местная жительница. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, женщина не умела плавать и погибла, когда стала спасать свою 11-летнюю дочь, которая не справилась с течением и стала тонуть. Им на помощь бросился мужчина, который вытащил ребенка из воды. На момент спасения женщина не подавала признаков жизни.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшей и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Берегите себя и своих близких.