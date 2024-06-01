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В реке Пинега утонул любитель пьяных купаний

29 июня 2024 года вечером во время купания в реке Пинега у деревни Воепола Пинежского района при очевидных обстоятельствах утонул 36-летний местный житель.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина пошёл купаться после употребления спиртных напитков и утонул. 

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. 

(фото с https://strtorg.ru/reka-butiylka.html) 

30 июнь 11:28 | : Происшествия

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