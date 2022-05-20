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В Северодвинске была задержана пьяная угонщица

На угнанной машине находящаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина попала ДТП.

Днем 20 августа в ОМВД России по городу Северодвинску поступило сообщение об угоне автомобиля «ZAZ». Транспортное средство было припарковано у одного из домов на острове Ягры.

Ориентировка на похищенный автомобиль была оперативно передана всем патрулям и нарядам полиции. Спустя 40 минут «ZAZ» был обнаружен сотрудниками ГИБДД на Ягринском шоссе. Машина, за рулем которой была 42-летняя женщина, попала в ДТП.  

По предварительной информации, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения жительница острова Ягры увидела на улице автомобиль «ZAZ» с оставленным в замке зажигания ключом. Так как машина была открыта, злоумышленница села за руль и направилась в сторону Северодвинска. Не справившись с управлением, она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Mitsubishi».

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. Предполагаемая виновница аварии доставлена стражами порядка в отдел полиции. Установлено, что у женщины отсутствует право управления транспортными средствами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Также в отношении 42-летней северодвинки возбуждены пять дел об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и выезд на полосу встречного движения. 

 

21 август 12:28 | : Происшествия

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