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Мошенник-остеклитель поехал из Архангельска в места не столь отдаленные

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска от 01.04.2024, которым 29-летний гражданин Республики Беларусь, осужден за совершение 45 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба).

Судом установлено, что виновный и другие члены организованной группы под видом осуществления предпринимательской деятельности и реализации услуг по изготовлению, доставке, установке, замене окон и остеклению балконов путем поквартирного обхода домов в г. Архангельске подыскивали лиц преимущественно престарелого возраста, желающих воспользоваться такими услугами, заключали соответствующие договоры, получали предоплату, а взятые на себя обязательства не исполняли.

Всего в результате преступлений злоумышленниками причинен ущерб на общую сумму около 2 млн руб.

С учетом позиции участвующего в деле прокурора осужденному по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, удовлетворены исковые требования потерпевших.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

Иные соучастники преступлений также привлечены к уголовной ответственности.

(фото с https://karavantver.ru) 

05 июль 09:01 | : Происшествия

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