Соломбальский районный суд вынес приговор мошеннику, обиравшему пенсионеров

Соломбальский районный суд г. Архангельска вынесен приговор в отношении 28-летнего гражданина ближнего зарубежья, обвиняемого в 45 эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что в июне 2021 года житель Белгородской области организовал преступную группу, в которую вошли подсудимый и другой иностранный гражданин.

В период с 3 июня по 19 декабря 2021 года члены группы в дневное время ходили по квартирам граждан в городах Архангельск, Новодвинск и Северодвинск, предлагая услуги по замене пластиковых окон, установке балконных рам, межкомнатных и входных дверей, озвучивая, что будет предоставлена скидка в размере 30 %.

В случае согласия граждан заключить договор поставки и монтажа оборудования, просили внести предоплату в размере 70 % от стоимости договора. Однако услуги потерпевшим оказаны не были.

Потерпевшими по данному уголовному делу в большей части были пенсионеры.

С учётом категории преступлений, личности виновного по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба на общую сумму более 1,8 млн рублей.

Уголовное дело в отношении остальных членов организованной группы находится на рассмотрении в Соломбальском районном суде г. Архангельска.