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В Архангельске осудили банду мошенников с двумя иностранцами

Соломбальским районным судом г. Архангельска вынесен приговор в отношении 28-летнего жителя Белгородской области, обвиняемого в 48 эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину), и 38-летнего гражданина ближнего зарубежья, обвиняемого в совершении 41 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как установлено судом, в июне 2021 года житель Белгородской области организовал преступную группу, в которую вошли двое иностранных граждан.

В период с 3 июня по 19 декабря 2021 года члены группы в дневное время ходили по квартирам граждан в городах Архангельск, Новодвинск и Северодвинск, предлагая услуги по замене пластиковых окон, установке балконных рам, межкомнатных и входных дверей, озвучивая, что будет предоставлена скидка в размере 30 %.

В случае согласия граждан заключить договор поставки и монтажа оборудования просили внести предоплату в размере 70 % от стоимости договора. Однако услуги потерпевшим оказаны не были.

Потерпевшими по данному уголовному делу в большей части были пенсионеры.

С учётом категории преступлений, личностей виновных по совокупности преступлений одному из них назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, другому – 4 лет 6 месяцев лишения свободы, которое они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба на общую сумму более 1,8 млн рублей. 

Ранее тот же суд приговорил второго иностранного гражданина, входящего в состав организованной группы, к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.     

06 июнь 16:23 | : Происшествия

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