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Жители Архангельска за кражу понтонного моста в Шенкурске получили приличные сроки

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г.Архангельска от 29.09.2023, которым осуждены 49-летний житель областного центра по ч. 2 ст. 167 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (организация умышленного уничтожения чужого имущества с причинением значительного ущерба и кража группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ранее судимый 29-летний житель г. Архангельска за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба).

Установлено, что 49-летний осужденный в 2019 – 2020 г. организовал похищение соучастником из офисного здания в г. Котласе правоустанавливающих документов на понтонно-наплавной мост, находящийся в г. Шенкурске, с целью его дальнейшего хищения и поджог этого здания для сокрытия преступлений. В результате поджога здание было уничтожено, а его собственнику причинен ущерб на общую сумму более 9,3 млн рублей, а также был похищен понтонно-наплавной мост стоимостью более 3,8 млн рублей.

Он же организовал поджог производственного склада в г. Северодвинске, в результате которого собственникам причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 11 млн рублей.

Приговором суда организатору назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, исполнителю – в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца с отбыванием в колонии-поселении.

Удовлетворены исковые требования одного из потерпевших о взыскании с осужденных суммы ущерба в сумме  6 млн рублей.

Апелляционные жалобы защитников с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

(фото с https://s-novosti.ru)  

07 февраль 16:42 | : Скандалы

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