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В Котласе молодой мошенник пытался обокрасть 97-летнюю женщину

Следственным отделом межмуниципального отдела ОМВД России «Котласский» возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество, совершенного в отношении 97-летней местной жительницы.

Как пояснила потерпевшая, накануне ей позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что внучка пенсионерки попала в дорожную аварию, и теперь для лечения необходима крупная сумма. Мошенник попросил бабушку собрать все имеющиеся сбережения и передать их курьеру.

Введенная в заблуждение женщина собрала порядка 130 тысяч рублей и была готова передать их посреднику.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, сохранив денежные средства пожилого человека.

В отделе полиции задержанный признался, что увидел объявление о подработке курьером в Интернете. Он заинтересовался и позвонил по указанному номеру, чтобы узнать условия работы. Мужчине пояснили, что необходимо забирать у пожилых людей деньги и переводить их по указанным реквизитам.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам поговорить со своими пожилыми родственниками, рассказать им о схемах обмана, которые используют мошенники. Главное правило при поступлении подобных звонков – перезвонить родственникам, которыми представляются аферисты, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.

11 июнь 13:24 | : Происшествия

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