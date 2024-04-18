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Новодвинские полицейские скрутили пособника телефонных мошенников

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский» с сообщением о мошенничестве обратился 81-летний местный житель. Пенсионер сообщил, что ему на стационарный телефон позвонила девушка, которая представилась сестрой жены. Она рассказала, что попала в серьезное ДТП.

Под предлогом оплаты лечения собеседница попросила крупную сумму денег. Мужчина доверился звонившей, собрал всю наличность, которая была дома, и передал прибывшему к нему курьеру 100 тысяч рублей. Только после этого пенсионер позвонил родственнице и узнал, что ни в какую аварию она не попадала, после чего обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили и задержали мужчину, забравшего сбережения потерпевшего. Злоумышленником оказался 36-летний ранее судимый архангелогородец.

Подозреваемый признался полицейским, что действовал по указанию неизвестных, которые через один из мессенджеров предложили ему работу курьера. Там же ему отправили и адрес пожилого мужчины, у которого он забрал наличность. В дальнейшем денежные средства необходимо было перевести на счёт, указанный в сообщении.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Похищенные деньги изъяты и в скором времени будут возвращены потерпевшему. Расследование продолжается.

 

14 май 16:10 | : Происшествия

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