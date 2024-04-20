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В Северодвинске задержана пособница аферистов

В дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску поступило заявление о мошенничестве от 88-летней местной жительницы. По словам пенсионерки, на стационарный телефон ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что родственница попала в серьезную аварию, в которой пострадали люди. Для оплаты лечения якобы требуются денежные средства. Введенная в заблуждение женщина собрала сбережения и отдала прибывшему курьеру. Сумма причиненного ущерба составила 250 тысяч рублей.

По горячим следам подозреваемая в совершении преступлений была установлена и доставлена в отдел полиции сотрудниками уголовного розыска.

Нигде не работающую 47-летнюю северодвинку задержали на выходе из подъезда после выполнения очередного заказа. У нее полицейские обнаружили и изъяли только что похищенные 120 тысяч рублей.

Злоумышленница рассказала, что в одной из социальных сетей нашла объявление о работе курьером. Общение с «работодателем» происходило в одном из мессенджеров. Ей прислали адреса, откуда она должна была забрать денежные средства, и номера счетов, на которые их перечислить. За «работу» женщина получала денежное вознаграждение.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Похищенные деньги изъяты и в скором времени будут возвращены потерпевшей.

17 май 10:52 | : Происшествия

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