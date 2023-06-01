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Северодвинские "Пинкертоны" вычислили пособника телефонных аферистов

Днем 18 июля в полицию города Северодвинска поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что его 101-летней бабушке позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка попала в дорожно-транспортное происшествие - сбила человека. Для проведения срочной операции необходимы деньги. Собрав около 170 тысяч рублей, пенсионерка передала их прибывшему курьеру.

По горячим следам сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий местный житель 1991 г.р.

Похищенные у пенсионерки денежные средства изъяты. Мужчина пояснил полицейским, что работу курьера он нашел по объявлению в сети Интернет.

По указанному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность при общении по телефону. При поступлении звонков о якобы попавших в беду родственниках прекратить общение и перезвонить своим близким. Не переводить и не передавать денежные средства незнакомым людям. Обязательно сообщить о подобном виде мошенничества пожилым родственникам, имеющим в доме стационарный телефон. Именно на него чаще всего звонят телефонные мошенники.

19 июль 12:47 | : Происшествия

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